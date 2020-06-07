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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Украинский военнослужащий получил сегодня в Донецкой области осколочное ранение, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.

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В штабе ООС уточняют потери боевиков
В штабе ООС уточняют потери боевиков
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

7 июня в Донецкой области вследствие обстрела боевиков ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в Донецкой области. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, состояние раненого удовлетворительное, его эвакуировали и госпитализировали.

"Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/872209809938303

7 июня по состоянию на 17.00 раненых среди украинских военных, по данным штаба ООС, не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, ООС
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