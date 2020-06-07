Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гражданин Испании сообщил об исчезновении его жены в оккупированном Донецке

Евгения Йепес, которая с 1996 года постоянно проживает в Испании, приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить собственную квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. По словам ее мужа Ганнибала Йепеса, сотрудники "МГБ ДНР" задержали женщину из-за того, что она сняла флаг России, вывешенный без ее разрешения, со своего балкона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Окна квартиры женщины выходят на центральную улицу города улицу Артема
Окна квартиры женщины выходят на центральную улицу города – улицу Артема
Фото: mariupol-express.com.ua

В оккупированном Донецке "правоохранители" задержали украинку, жену гражданина Испании Евгению Йепес. Об этом ее супруг Ганнибал Йепес рассказал изданию "Мариуполь-Экспресс".

5 июня издание написало, что к женщине 1966 года рождения вечером 3 июня пришла группа из шести-семи человек. Они требовали открыть им дверь под предлогом, что женщина заливает соседей снизу.

После отказа открыть дверь пришедшие представились "полицией" и заявили, что в районе продают наркотики, а они только проверяют эту информацию. Когда женщина в очередной раз отказалась открывать двери, "гости" пригрозили сломать ее, потому Йепес на этот раз пустила их в квартиру.

Все это время она была на связи с мужем, и он слышал угрозы в ее адрес.

"Они допрашивали ее и забрали в 23.45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения", – рассказал Йепес.

Евгения Йепес Винуэса постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк в гости и чтобы проверить собственную квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. Квартира женщины находится по улице Артема, в центре Донецка.

"Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи, полиция "ДНР" по телефону говорит, что ничего не знает. "Служба безопасности ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена, я не знаю, и сильно беспокоюсь о ее безопасности", – заявил Йепес в комментарии изданию.

"Новости Донбасса" пишут, что мужчина написал заявление о похищении его жены в полицию Донецкой области, в полицию Испании и Норвегии.

Теги: Донецк, Испания, полиция, Донбасс, похищение, флаг, ДНР, правоохранители, исчезновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS