Гражданин Испании сообщил об исчезновении его жены в оккупированном Донецке

Евгения Йепес, которая с 1996 года постоянно проживает в Испании, приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить собственную квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. По словам ее мужа Ганнибала Йепеса, сотрудники "МГБ ДНР" задержали женщину из-за того, что она сняла флаг России, вывешенный без ее разрешения, со своего балкона.

В оккупированном Донецке "правоохранители" задержали украинку, жену гражданина Испании Евгению Йепес. Об этом ее супруг Ганнибал Йепес рассказал изданию "Мариуполь-Экспресс".

5 июня издание написало, что к женщине 1966 года рождения вечером 3 июня пришла группа из шести-семи человек. Они требовали открыть им дверь под предлогом, что женщина заливает соседей снизу.

После отказа открыть дверь пришедшие представились "полицией" и заявили, что в районе продают наркотики, а они только проверяют эту информацию. Когда женщина в очередной раз отказалась открывать двери, "гости" пригрозили сломать ее, потому Йепес на этот раз пустила их в квартиру.

Все это время она была на связи с мужем, и он слышал угрозы в ее адрес.

"Они допрашивали ее и забрали в 23.45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения", – рассказал Йепес.

Евгения Йепес Винуэса постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в родной Донецк в гости и чтобы проверить собственную квартиру, но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина. Квартира женщины находится по улице Артема, в центре Донецка.

"Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи, полиция "ДНР" по телефону говорит, что ничего не знает. "Служба безопасности ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена, я не знаю, и сильно беспокоюсь о ее безопасности", – заявил Йепес в комментарии изданию.

"Новости Донбасса" пишут, что мужчина написал заявление о похищении его жены в полицию Донецкой области, в полицию Испании и Норвегии.