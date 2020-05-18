"Суд" в оккупированном Донецке на 13 лет осудил врача-невропатолога за "шпионаж в пользу Украины"

На видео "МГБ ДНР" донецкий врач Юрий Шаповалов рассказывает, что был проукраински настроен и сотрудничал с украинскими спецслужбами. Бывший заложник боевиков "ДНР" Станислав Асеев заявил, что в списке удерживаемых донецкими боевиками украинцев, который он передавал президенту Украины Владимиру Зеленскому, был и Шаповалов.

В оккупированном боевиками Донецке "аппелляционная палата верховного суда ДНР" вынесла приговор 56-летнему дончанину Юрию Шаповалову – 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщило так называемое "МГБ ДНР".

В видео, которое обнародовали боевики, Шаповалов рассказывает, что был задержан в январе 2018 года. По его словам, с 2014 года он в Twitter размещал данные о расположении военных объектов, передвижении техники и боевиков. После чего с мужчиной якобы установили связь украинские спецслужбы и он стал сотрудничать с ними. На видео Шаповалов говорит, что имеет проукраинскую позицию.

"16 апреля 2020 года приговором "апелляционной палаты верховного суда ДНР" Шаповалов признан виновным и осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении "МГБ".

Бывший заложник боевиков "ДНР" Станислав Асеев в своем Facebook написал, что в списке удерживаемых украинцев, который он передавал президенту Украины Владимиру Зеленскому, был и Шаповалов.

"Только сейчас узнал, что два дня назад Юре Шаповалову, с которым вместе сидели на 13-м посту в СИЗО, дали в Донецке 13 лет строгого режима за "шпионаж". Когда встречаешь в плену таких людей, как Юра, становится сложно вдвойне: осознаешь, что ничего не понимаешь в этой жизни. В "Изоляции" я привык к "крытникам", "ополченцам", садистам. А здесь открыли дверь в камеру – стоит маленький щупленький интеллигент в очках и говорит: "Проходите. Размещайтесь, пожалуйста". Вокруг – клопы, облезлые стены и разбитое окно, а тут – "размещайтесь". Когда узнал, что Юра – невропатолог и любитель кактусов, я уже не выдержал и даже слегка на него накричал: "Ну ты-то, бл...дь, как здесь оказался?.." В списках, переданных мной президенту, Юра был, но в обмен так и не попал", – сообщил Асеев.

В интервью изданию "ГОРДОН" в январе 2020 года бывший пленник боевиков, сотрудник "Радіо Свобода" Олег Галазюк сообщил: "Вы знаете, в "ДНР" остался сидеть очень хороший человек – Юрий Шаповалов, заслуженный медик, известный кактусовод. Напишите о нем, пожалуйста! Это ему, кстати, передавали книжки по испанскому языку, по которым я занимался. Так вот, шел он с работы по мосту, разговаривал по телефону с матерью, подъехали, скрутили... Еще и видео в интернет выложили, где он кричит в трубку, не понимая, что происходит: "Мама, мама!" Юра спрашивал потом: "А меня вы за что? На что я вам сдался?" И ему прямо сказали: "Для обмена. Нам нужны люди, за которых мы будем требовать отдать наших". Вот так цинично и прямо".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Службе безопасности Украины сообщили, что по состоянию на 30 апреля 2020 года боевики на Донбассе незаконно удерживают 214 человек.