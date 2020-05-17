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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

"Кольцо вокруг России сжимается". В МИД Украины прокомментировали процесс по делу МН17

Украина рассчитывает, что в деле об авиакатастрофе на Донбассе рейса МН17 перед правосудием предстанет высшее военно-политическое руководство РФ, отметил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

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Енин: Приговоров следует ждать минимум несколько лет
Енин: Приговоров следует ждать минимум несколько лет
Фото: radiosvoboda.org

Процесс в Нидерландах по делу об авиакатастрофе рейса МН-17 на Донбассе будет продолжаться несколько лет. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

"Мы прекрасно понимаем, что временные рамки этого процесса могут иметь несколько лет. Мы убеждены, что этот список (подозреваемых. – "ГОРДОН") не будет ограничен и что в дальнейшем мы можем рассчитывать на то, что перед правосудием предстанет в том числе и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Приговоров следует ждать минимум несколько лет", – сказал он.

По словам дипломата, такие процессы не происходят быстро, "к тому же скорость не должна навредить качеству".

"Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам необходимо качество. Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе за сбивание малайзийского Boeing", – отметил Енин.

По его словам, ставка делается на факторе неотвратимости.

"Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается", – заявил Енин.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы (JIT), рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета технику вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс.

Теги: Россия, авиакатастрофа, Донбасс, крушение, MH17, Евгений Енин, JIT
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