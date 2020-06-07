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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из России в ОРЛО въехала колонна военных грузовиков – отчет ОБСЕ

По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на оккупированную территорию Луганской области из России вне пунктов пропуска въезжали 19 транспортных средств, в том числе грузовики военного типа.

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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили грузовики с помощью беспилотников
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили грузовики с помощью беспилотников
Фото: ЕРА

4-го и 5 июня российско-украинскую границу в районе оккупированной части Луганской области пересекла автоколонна из грузовиков военного типа. Об этом специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проинформировала в отчете за 6 июня.

"В период между 20.40 4 июня и 00.24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, заезжающую в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, которые выезжали из Украины по грунтовой дороге около населенного пункта Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска) рядом с границей с Российской Федерацией в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов", – говорится в сообщении.

Количество военных машин, которые были зафиксированы беспилотниками наблюдателей въезжающими из РФ, составляло 12 единиц. Позже образовалась автоколонна из 16 грузовиков и автомобиля сопровождения.

"В период с 20.52 по 21.22 два грузовика военного типа отделились от автоколонны, направившись на восток, и выехали из Украины... В период между 21.26 и 21.58 БПЛА зафиксировал, как в Украину въехали две универсальные легкие машины... Около 22.10 БПЛА зафиксировал вторую автоколонну из пяти грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении. Тем временем неподвижная автоколонна отправилась в восточном направлении и выехала из Украины", – рассказали представители ОБСЕ.

По данным СММ, в дальнейшем одна из автоколонн, состоящая из 10 единиц техники, направилась в оккупированный Луганск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, автомобили, Луганская область, ОБСЕ, граница, боевики, беспилотники, война в Украине, война на Донбассе, грузовик
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