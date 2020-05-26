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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина рассказала в ОБСЕ о российских чиновниках, назначенных на "должности" в ОРДО

Четверо сотрудников оккупационной администрации в Донецке являются гражданами России и еще недавно занимали посты в структурах власти РФ. Об этом сообщил в ОБСЕ заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

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В "правительстве ДНР" заседают граждане России
В "правительстве ДНР" заседают граждане России
Фото: pravdnr.ru

Украина проинформировала делегации стран – участниц ОБСЕ о назначениях российских чиновников на должности в оккупационной администрации в Донецке. Об этом заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский рассказал агентству "Укринформ".

"На одном из последних заседаний форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация сделала для делегаций стран-участниц отдельную презентацию о высокопоставленных российских чиновниках, гражданах РФ, которые, прикрываясь различными неубедительными историями, привлечены к руководству российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донецкой области", – заявил он.

По его словам, Украина уже представляла сведения о командирах вооруженных формирований "ДНР", офицерах и генералах вооруженных сил РФ, и о так называемых силовых ведомствах ОРДО, которыми непосредственно руководят российские МВД и ФСБ.

"Теперь мы решили сделать отдельный акцент и на гражданском компоненте российских оккупационных администраций на Донбассе", – заявил замглавы миссии Украины.

В частности, украинская делегация проинформировала, что с апреля 2019 года так называемым "заместителем премьер-министра "ДНР" является российский чиновник Владимир Пашков, который до начала войны на Донбассе был вице-губернатором Иркутской области.

С декабря 2018 года "министром финансов ДНР" работает еще одна гражданка России – Яна Чаусова, уроженка Курска.

Главой "Центральной избирательной комиссии ДНР" является Ольга Позднякова, бывший депутат городского совета города Шахты Ростовской области от партии "Единая Россия".

Так называемым председателем "верховного суда ДНР" в декабре 2018 года стал гражданин РФ Андрей Ким. На оккупированный Донбасс он прибыл в 2015 года, до этого был руководителем отдела Следственного комитета РФ в Волгодонске Ростовской области.

По словам Лоссовского, руководство РФ, как и российская делегация в ОБСЕ, продолжают отрицать участие России в начатом ею международном вооруженном конфликте на Донбассе, и именно поэтому делегация Украины периодически рассказывает на заседаниях форума ОБСЕ о подобных назначениях.

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 21 мая украинская делегация продемонстрировала копии российских паспортов так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина, а также Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой – так называемых "министров иностранных дел" "ЛНР" и "ДНР", участвующих в минских переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, Украина, ОБСЕ, гражданство, ДНР, Владимир Пашков, война на Донбассе
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