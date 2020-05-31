Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию "прекратить шараду" и вернуть Крым и часть Донбасса

Авторитарная Россия снова стремится доминировать над соседями, заявил глава миссии США в Европе Джеймс Гилмор. Американская миссия в ОБСЕ призвала РФ вернуть Крым и вывести войска из Донбасса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия начала агрессию на Донбассе в 2014 году
Россия начала агрессию на Донбассе в 2014 году
Фото: ЕРА

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию освободить оккупированные территории Украины. Об этом американские дипломаты заявили 29 мая в Twitter.

"Время для России прекратить эту шараду, вернуть Украине контроль над Крымом и вывести свои войска и оборудование из восточной Украины. Только тогда она (Россия. – "ГОРДОН") сможет вернуть себе место уважаемого члена сообщества наций", – сказано в твите.

Миссия США опубликовала ссылку на заявление от 28 мая главы своей миссии в Европе Джеймса Гилмора.

"В 1990-е годы было время, когда россияне смотрели в будущее, придерживаясь демократических ценностей и европейского пути. Сегодня авторитарная Россия снова стремится доминировать над своими соседями. Если Кремль прекратит это вредное поведение, он найдет руку дружбы почти везде. Вместо этого у российского правительства есть свой народ на пути, где у него нет друзей", – подчеркнул Гилмор.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, США, Крым, ОБСЕ, Донбасс, российская агрессия, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, Джеймс Гилмор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS