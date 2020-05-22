В МИД Польши обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

США информировали Польшу о пересмотре имплементации Договора по открытому небу и возможном решении о выходе, сообщили в министерстве иностранных дел Польши.

МИД Польши: Договор по открытому небу много лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности Фото: EPA

В министерстве иностранных дел Польши заявили, что Российская Федерация в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

"Договор по открытому небу в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что все предпринятые усилия партнеров и союзников побудить Российскую Федерацию к полному выполнению договора оказались безуспешными.

Дипломаты считают, что эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации.

В МИД Польши отметили, что США информировали их о пересмотре имплементации Договора по открытому небу и возможном решении о выходе.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году в Хельсинки. Он позволял странам-подписантам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

В августе 2018-го президент США Дональд Трамп заморозил Договор по открытому небу с Россией.

27 октября 2019 года, ссылаясь на данные двух американских чиновников, The Wall Street Journal сообщил, что Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу, но окончательное решение не принял.

В мае 2020 года группа отставных генералов НАТО призвала США не выходить из договора.

21 мая государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что через шесть месяцев Соединенные Штаты перестанут являться участником Договора по открытому небу.