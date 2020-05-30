Госдеп США обвинил РФ в отправке фальшивых денег в Ливию. МИД РФ отреагировал

Партия фальшивых ливийских динаров на сумму $1,1 млрд была изъята властями Мальты, банкноты отпечатал российский "Гознак", сообщили в Госдепартаменте США. Москва назвала деньги настоящими, а обвинения в свой адрес – фальшивыми.

26 мая силы безопасности Мальты изъяли крупную партию контрафактной валюты, которая направлялась в Ливию, об этом 29 мая заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус. Ее заявление приводит сайт Госдепа.

Партию ливийских динаров на сумму, эквивалентную $1,1 млрд, отпечатал российский "Гознак", отметила спикер. Доставку банкнот заказала "нелегитимная параллельная организация".

Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным в стране, подчеркнули в Госдепе.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной россиянами, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами с целью предотвращения незаконной деятельности, которая подрывает суверенитет и стабильность Ливии и противоречит международным режимам санкций. Данный инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией дестабилизирующих действий в Ливии", – заявила Ортагус.

Министерство иностранных дел России 30 мая признало, что груз банкнот предназначался не Центробанку Ливии в Триполи, а банковскому учреждению в Тобруке, который контролируется войсками "восточноливийского правительства". "В условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два центральных банка", – сказано в заявлении МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, поскольку контролируемый "тобрукским правительством" банк учрежден парламентом Ливии, он тоже является легитимным.

"Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления", – подытожили в министерстве.

По информации Reuters, параллельный банк в восточной части Ливии активизировал поставки новых банкнот из России, когда командующий армией непризнанного правительства Халифа Хафтар начал наступление на Триполи. В общей сложности более $3 млрд было отправлено в Ливию четырьмя партиями в период с февраля по июнь 2019 года.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Хафтар.

РФ оказывает финансовую, политическую и военную поддержку силам Хафтара; по оценкам ООН, в Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников частной российской военной компании "Вагнер".