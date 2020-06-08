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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики из крупнокалиберных минометов обстреляли украинских военных под Орехово – штаб ООС

С начала суток 8 июня вооруженные формирования РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Силы ООС открывали по противнику ответный огонь
Силы ООС открывали по противнику ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики из крупнокалиберных минометов обстреляли украинских военных под Орехово. Об этом 8 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ использовали минометы калибра 120 мм.

Украинских военных возле Водяного, Богдановки и Новолуганского враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, военнослужащих в Новоалександровке – из ручных противотанковых гранатометов.

В общей сложности с начала суток российские оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Силы ООС открывали по противнику ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/872738063218811

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, аннексия, боевики, Богдановка, Орехово, Водяное, Луганское, Новоалександровка, Новолуганское, ООС
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