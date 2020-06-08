Боевики из крупнокалиберных минометов обстреляли украинских военных под Орехово – штаб ООС

Боевики из крупнокалиберных минометов обстреляли украинских военных под Орехово. Об этом 8 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.
Отмечается, что вооруженные формирования РФ использовали минометы калибра 120 мм.
Украинских военных возле Водяного, Богдановки и Новолуганского враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, военнослужащих в Новоалександровке – из ручных противотанковых гранатометов.
В общей сложности с начала суток российские оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
Силы ООС открывали по противнику ответный огонь.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.