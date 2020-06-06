На Донбассе ранения получили двое украинских военных

5 июня представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Павлополя, Старогнатовки, Широкино, Новолуганского, Пивденного, хутора Вольный и Новоалександровки.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Авдеевки, Павлополя, Старогнатовки, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Новолуганского, Пивденного, хутора Вольный и Новоалександровки.

"Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", – говорится в сообщении штаба ООС.

По данным разведки, 5 июня украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.