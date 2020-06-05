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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 14 обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

4 июня представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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За сутки не было потерь в рядах сил ООС
За сутки не было потерь в рядах сил ООС
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь в рядах украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку от Красногоровки, Богдановки, Чермалыка, Павлополя, Каменки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Новолуганского, Орехово и Новгородского. 

"На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие пресекли враждебную активность", – говорится в сообщении.

После полуночи российские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку от Новоалександровки. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/870275066798444

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, боевики, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Богдановка, Орехово, Чермалык, Каменка, Новгородское, обстрелы, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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