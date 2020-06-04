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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли украинских военных возле Орехово и Новгородского – штаб ООС

С начала суток 4 июня вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Потерь в рядах сил ООС вследствие обстрелов боевиков нет
Потерь в рядах сил ООС вследствие обстрелов боевиков нет
Фото: depositphotos.com

Боевики обстреляли украинских военных возле Орехово Луганской области и Новгородского Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе Орехово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а украинских военных возле Новгородского российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Всего с начала суток 4 июня вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь в рядах сил ООС вследствие обстрелов боевиков нет.

Украинские военные открывали по опорным пунктам противника ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/869863313506286

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, агрессия, боевики, Орехово, Новгородское, обстрелы, ООС
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