Боевики обстреляли украинских военных возле Орехово и Новгородского – штаб ООС

С начала суток 4 июня вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинских военных возле Орехово Луганской области и Новгородского Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе Орехово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а украинских военных возле Новгородского российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Всего с начала суток 4 июня вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь в рядах сил ООС вследствие обстрелов боевиков нет.

Украинские военные открывали по опорным пунктам противника ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.