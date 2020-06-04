С 2014 года на Донбассе погибло более 240 детей, 56 пропали без вести

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины на территории Луганской и Донецкой областей погибло более 240 детей, получили ранения от 167 до 500 детей, сообщили в Сухопутных войсках Украины.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, в мире более 230 млн детей живут на территориях, охваченных вооруженными конфликтами. С 2014 года статистика детей, пострадавших во время войн, ведется и в Украине, сообщили в пресс-службе Командования Сухопутных войсках Украины 4 июня в Facebook.

С начала вооруженной агрессии на Донбассе в Украине пропали без вести 56 детей, погибли более 240, получили ранения, по разным данным, от 167 до 500 детей, отметили в посте.

В "серой зоне" живет от 10 до 15 тыс. детей. Количество детей-переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 170 тыс., на оккупированных территориях осталось более 2 тыс. детей-сирот.

Даже после окончания активной фазы вооруженного противостояния, статистика травм растет, дети получают телесные повреждения в результате несчастных случаев от снарядов и мин.

"По данным ЮНИСЕФ, с начала 2020 года жертвами обстрелов на Востоке Украины стали десять детей. Только за первую неделю мая зафиксировано шесть случаев. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметили в командовании СВУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.