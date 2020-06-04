Зеленский вручил награду вдове спецназовца, погибшего на Донбассе в 2016 году

Герой Украины старшина Роман Матвиец погиб во время боевого столкновения с российскими оккупантами возле Новозвановки, прикрывая своих раненых товарищей, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский: Мы никогда не забудем этого подвига Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца. Об этом сообщает сайт главы государства.

Матвиец с мая 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, выполняя задания в том числе и в тылу противника.

Он погиб 23 июля 2016 года во время боевого столкновения с российскими оккупантами возле Новозвановки Луганской области.

"Разведгруппа, возглавляемая Романом Матвийцом, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. В ходе боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом старшина Матвиец спас жизнь побратимам, но при этом сам получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.

В ходе общения с семьей спецназовца Зеленский объявил указ о присвоении Матвийцу звания Героя Украины, а также вручил его вдове орден "Золотая звезда".

"Роман отдал самое дорогое – свою жизнь – за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига", – подчеркнул глава государства.

Сыну погибшего спецназовца президент подарил планшет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.