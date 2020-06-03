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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе целенаправленно обстреливали позиции ВСУ из жилых кварталов – штаб ООС

Украинские военные не открывали огонь по боевикам, которые вели провокационные обстрелы с позиций, размещенных рядом с жилыми домами в Донецкой области, подчеркнули в штабе операции Объединенных сил.

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Из жилых массивов боевики стреляли из артиллерии калибра 82 и 152 мм
Из жилых массивов боевики стреляли из артиллерии калибра 82 и 152 мм
Фото: ЕРА

2 июня боевики на Донбассе совершили провокации, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из жилых массивов. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"2 июня российские оккупанты целенаправленно осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов... Захватчики, несомненно, имели цель заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей. Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что такие обстрелы боевики вели в Донецкой области. Из села Новоласпа украинские позиции обстреливали из минометов калибра 82 мм, с позиций рядом с домами в Староласпе – из артиллерии калибра 152 мм, в районе Петровского и Богдановки – из минометов калибра 82 мм.

"Вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", – заявили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/868525650306719

По состоянию на 17.00 вторника, 2 июня, боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил ранение. Позже штаб ООС сообщил еще об одном раненом.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, боевики, артиллерия, Новоласпа, Богдановка, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, миномет, ООС
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