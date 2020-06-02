Ермак объяснил немецкому изданию, кто со стороны ОРДЛО может участвовать в переговорах в Минске

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил Frankfurter Allgemeine Zeitung, что к переговорам по Донбассу могут привлечь только непричастных к сепаратизму и терроризму жителей ОРДЛО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, кто может представлять ОРДЛО на консультациях в Минске по ситуации на Донбассе. Материал опубликован 1 июня.

По словам Ермака, речь идет о тех представителях населения оккупированных территорий Донбасса, которые "не участвуют в военных действиях или убийствах" украинских военных, а также не причастен к сепаратизму и терроризму.

Автор статьи отмечает, что присутствие на переговорах в Минске "представителей населения" оккупированной части Донбасса устроило бы Москву, которая "в значительной степени" контролирует террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

11 марта 2020 года в Минске была достигнута договоренность о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является "зрадою" и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только "представители гражданского общества", а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР".