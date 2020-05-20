Кучма предлагал передать его полномочия в Минске Резникову – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, экс-президент страны Леонид Кучма продолжает возглавлять украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе в Минске. Глава государства не исключил, что делегацию может возглавить первый заместитель Кучмы в ТКГ, вице-премьер Алексей Резников.

При Зеленском Кучма (на фото) участвует в заседаниях в Минске с июня 2019 года Фото: ЕРА

Бывший президент Украины Леонид Кучма продолжает возглавлять украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске. Об этом 20 мая во время пресс-конференции заявил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналистка просила главу государства прокомментировать информацию, что Кучма не появляется на заседаниях ТКГ.

"Он является руководителем и он принимает участие. Просто сейчас участие, оно такое – видеозаседания минского процесса", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня Кучма как руководитель украинской делегации инициировал заседание ТКГ в Минске.

Глава государства рассказал, что Кучма предлагал ему передать его полномочия в ТКГ первому заместителю главы делегации, вице-премьер-министру Украины Алексею Резникову.

"Кучма ко мне обращался и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, Резников – профессиональный человек, он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе и действительно Леонид Данилович сказал, что "давайте передадим все мои полномочия Резникову". Это правда", – сказал Зеленский.

Он добавил, что попросил Кучму дождаться обновления состава ТКГ и уже потом рассмотреть вопрос о работе экс-президента.

Зеленский подчеркнул, что Кучме "сложно", как и всем участникам украинской делегации в Минске.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Кучма был главой украинской делегации в ТКГ до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Зеленский представил Кучму как нового главу трехсторонней контактной группы в Минске. 5 мая 2020 года Зеленский обновил состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе. Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему Кучма, что "должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций".