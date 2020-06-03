Сутки на Донбассе: девять обстрелов, один раненый украинский военнослужащий

По данным штаба операции Объединенных сил, 2 июня на Донбассе был ликвидирован один боевик.

2 июня боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в утренней сводке 3 июня проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Преступные действия российских оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили огневую активность", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, а также неуправляемыми ракетными снарядами.

"По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта", – отметили в штабе ООС.

На 7.00 среды, 3 июня, боевики огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.