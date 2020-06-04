Баканов: Секретные тюрьмы СБУ – фантазии российских пропагандистов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в СБУ уделяют особое внимание тому, чтобы не допускать нарушений прав человека или пыток.

Баканов: Мы подробно изучаем все обращения и доклады мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фото: Служба безпеки України / Facebook

В Украине нет "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека распространяются с подачи пророссийских пропагандистов. Об этом 4 июня во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю: у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это фантазии российских пропагандистов", – подчеркнул Баканов.

По его словам, в СБУ уделяют особое внимание тому, чтобы не допускать нарушений прав человека или пыток.

"Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижение достоинства человека", – сказал Баканов.

Также он отметил, что с 2017 года в СБУ действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель главы СБУ.

"Мы подробно изучаем все обращения и доклады мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности не исключение", – заявил глава СБУ.

В июле 2016 года международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором утверждалось, что пытают и незаконно удерживают гражданских лиц не только пророссийские боевики, но и украинские правительственные силы на Донбассе.

Комментируя обвинения в наличии тайных изоляторов СБУ, о которых также сообщалось в июньском докладе ООН, в СБУ заявили, что готовы предоставить доступ к своим помещениям, чтобы доказать, что там никого незаконно не удерживают и не пытают.

В конце июля 2016 года о пытках в секретном изоляторе СБУ рассказал депутат горсовета Константиновки Донецкой области Константин Бескоровайный. Его обвиняли в терроризме, но выпустили без предъявления обвинений. По его словам, в Харькове создали "центральный обменный пункт", где содержатся люди, подлежащие обмену на украинских военнослужащих, захваченных сепаратистами.

В августе 2016 года правозащитники сообщили, что из секретной тюрьмы СБУ освобождены 13 человек, а пять человек, обвиненных в сепаратизме, оставались в тайных местах лишения свободы.

26 января 2017 года в Amnesty International заявили, что все 18 человек, которые, по данным правозащитников, тайно содержались под стражей в управлении СБУ в Харькове, были освобождены.