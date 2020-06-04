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Суд обязал СБУ открыть производство против Степанова

В конце апреля разгорелся скандал из-за закупки китайских защитных костюмов. Глава минздрава заявил, что в Украину прибыли 71 тыс. костюмов, тогда как по словам нардепа от фракции "Голос" Александры Устиновой их было только 29 тыс.

Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку Степанова
Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку Степанова
Фото: Максим Степанов / Facebook

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить производство против министра здравоохранения Максима Степанова из-за возможных злоупотреблений при покупке средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом 4 июня сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", – заявила депутат.

Устинова добавила, что сначала СБУ отказали ей в открытии уголовного производства.

"Зато открыло шесть [производств] против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав", – отметила она.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/3774683399224774

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тысячи костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua сообщило, что украинская компания "Текстиль-Контакт" готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден). 

17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы.

Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку Степанова из-за этого. Устинова заявила, что вместо 71 тыс. костюмов прибыли в Украину только 29 тыс.

Теги: СБУ, Минздрав, Максим Степанов, Александра Устинова
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