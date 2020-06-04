Суд обязал СБУ открыть производство против Степанова

В конце апреля разгорелся скандал из-за закупки китайских защитных костюмов. Глава минздрава заявил, что в Украину прибыли 71 тыс. костюмов, тогда как по словам нардепа от фракции "Голос" Александры Устиновой их было только 29 тыс.

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить производство против министра здравоохранения Максима Степанова из-за возможных злоупотреблений при покупке средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом 4 июня сообщила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", – заявила депутат.

Устинова добавила, что сначала СБУ отказали ей в открытии уголовного производства.

"Зато открыло шесть [производств] против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав", – отметила она.

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тысячи костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua сообщило, что украинская компания "Текстиль-Контакт" готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден).

17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы.

Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку Степанова из-за этого. Устинова заявила, что вместо 71 тыс. костюмов прибыли в Украину только 29 тыс.