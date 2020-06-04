Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

У главы Минздрава Украины появилось еще три заместителя

Министр здравоохранения Украины сообщил, что его первым заместителем стала Ирина Садовьяк, а заместителями утверждены Игорь Иващенко и Ярослав Кучер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минздраве было три замглавы ведомства
В Минздраве было три замглавы ведомства
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

3 июня Кабинет Министров Украины назначил еще нескольких заместителей министра здравоохранения. Об этом 4 июня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Первым заместителем министра здравоохранения стала Садовьяк Ирина Дмитриевна, которая до этого возглавляла национальную больницу "Охматдет", имеет большой опыт руководящих должностей в системе здравоохранения", – сказал он.

По словам министра, Садовьяк "достаточно успешно" руководила районной больницей и "Охматдетом".

"Ирина Дмитриевна будет отвечать за стратегическое направление развития системы здравоохранения. Она будет отвечать за стандарты предоставления медицинской помощи", – объяснил Степанов.

Он также проинформировал, что Кабмин назначил заместителем главы Минздрава Ярослава Кучера и утвердил Игоря Иващенко.

Кучер будет отвечать "за цифровизацию, за цифровую трансформацию", потому что, по словам Степанова, "все мы хотим быть в тренде".

Иващенко займется европейской интеграцией, отметил министр.

По состоянию на 4 июня на сайте Минздрава указаны три заместителя главы ведомства: Виктор Ляшко, Ирина Микичак и Светлана Шаталова.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 3 июня он заявил, что "точно исправит" происходящее в украинской медицине.

Теги: Кабинет Министров, медицина, Охматдет, Минздрав, Максим Степанов, назначение, Кабмин, Ирина Садовьяк, Ярослав Кучер, Игорь Иващенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров
Зеленский в Хмельницком пробежал с утра восемь километров
  Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео
  Radioactive. Вышел клип Imagine Dragons и Кендрика Ламара на трек 2012 года. Видео
"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике
"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике
"Настоящая мадонна". Беременная Джамала рассказала, о чем мечтает
"Настоящая мадонна". Беременная Джамала рассказала, о чем мечтает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS