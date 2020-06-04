У главы Минздрава Украины появилось еще три заместителя

Министр здравоохранения Украины сообщил, что его первым заместителем стала Ирина Садовьяк, а заместителями утверждены Игорь Иващенко и Ярослав Кучер.

В Минздраве было три замглавы ведомства Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

3 июня Кабинет Министров Украины назначил еще нескольких заместителей министра здравоохранения. Об этом 4 июня на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Первым заместителем министра здравоохранения стала Садовьяк Ирина Дмитриевна, которая до этого возглавляла национальную больницу "Охматдет", имеет большой опыт руководящих должностей в системе здравоохранения", – сказал он.

По словам министра, Садовьяк "достаточно успешно" руководила районной больницей и "Охматдетом".

"Ирина Дмитриевна будет отвечать за стратегическое направление развития системы здравоохранения. Она будет отвечать за стандарты предоставления медицинской помощи", – объяснил Степанов.

Он также проинформировал, что Кабмин назначил заместителем главы Минздрава Ярослава Кучера и утвердил Игоря Иващенко.

Кучер будет отвечать "за цифровизацию, за цифровую трансформацию", потому что, по словам Степанова, "все мы хотим быть в тренде".

Иващенко займется европейской интеграцией, отметил министр.

По состоянию на 4 июня на сайте Минздрава указаны три заместителя главы ведомства: Виктор Ляшко, Ирина Микичак и Светлана Шаталова.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 3 июня он заявил, что "точно исправит" происходящее в украинской медицине.