НАПК "в рамках мониторинга" проверит Баканова из-за испанской фирмы

По данным журналистов программы "Схемы", председатель СБУ Иван Баканов является директором испанской фирмы, что нарушает антикоррупционное законодательство Украины. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции пообещали проверить эту информацию.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит возможное нарушение запрета совмещать должности председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос Центра противодействия коррупции, который организация опубликовала 3 июня.

"Национальное агентство предоставит оценку приведенным в сообщении обстоятельствам в рамках мониторинга и контроля за соблюдением Бакановым требований по поводу предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничений относительно совместительства с другими видами деятельности", – сказано в ответе.

Скриншот: antac.org.ua

В ЦПК напомнили, что в мае журналисты программы "Схемы", которую выпускает "Радіо Свобода", обнаружили, что Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено законом Украины "О предотвращении коррупции". Компания зарегистрирована в провинции Жирона, она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью, уставный капитал фирмы – 3000 евро. Ведет ли компания какую-то деятельность, журналистам выяснить не удалось, поскольку она не подает годовых отчетов. Баканов с 2015 года занимает в компании должность administrador único, то есть единоличный администратор (об этом свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании).

В пресс-службе СБУ сообщили "Схемам", что с момента назначения на должность Баканов не занимается бизнесом. В ведомстве заявили, что Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, и пообещали разобраться, почему в испанских реестрах это не отражено.

В декларации, которую руководитель спецслужбы подал 30 мая, компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не упомянута.

"В соответствии с антикоррупционным законодательством Украины должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Если нарушение подтвердится, НАПК должно будет составить и направить в суд протокол, который будет решать, виновен ли Баканов", – отметили в Центре противодействия коррупции.

Юрист организации Андрей Савин объяснил, что с точки зрения законодательства нарушением является сам факт нахождения на должности в коммерческой фирме.

"В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом", – сказал он.

В октябре 2016 года СБУ заявила о невозможности предоставить е-декларации своего руководства широкой общественности. В ведомстве отметили, что такие декларации могут быть доступны только сотрудникам НАПК. Тогдашний глава СБУ Василий Грицак подчеркивал, что для сотрудников ведомства предусмотрен особый порядок подачи деклараций.

В апреле 2020 года НАПК внесло Баканову предписание об отмене акта, который устанавливал для руководства СБУ отличные от других работников спецслужбы правила представления деклараций. Теперь оно обязано отчитываться о доходах в общем порядке.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. На пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский заявил, что такого честного главы СБУ, как Баканов, еще никогда не было.