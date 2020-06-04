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НАПК "в рамках мониторинга" проверит Баканова из-за испанской фирмы

По данным журналистов программы "Схемы", председатель СБУ Иван Баканов является директором испанской фирмы, что нарушает антикоррупционное законодательство Украины. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции пообещали проверить эту информацию.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года
Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года
Фото: EPA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит возможное нарушение запрета совмещать должности председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос Центра противодействия коррупции, который организация опубликовала 3 июня. 

"Национальное агентство предоставит оценку приведенным в сообщении обстоятельствам в рамках мониторинга и контроля за соблюдением Бакановым требований по поводу предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничений относительно совместительства с другими видами деятельности", – сказано в ответе. 

Скриншот: antac.org.ua
Скриншот: antac.org.ua

В ЦПК напомнили, что в мае журналисты программы "Схемы", которую выпускает "Радіо Свобода", обнаружили, что Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что запрещено законом Украины "О предотвращении коррупции". Компания зарегистрирована в провинции Жирона, она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью, уставный капитал фирмы – 3000 евро. Ведет ли компания какую-то деятельность, журналистам выяснить не удалось, поскольку она не подает годовых отчетов. Баканов с 2015 года занимает в компании должность administrador único, то есть единоличный администратор (об этом свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании).

В пресс-службе СБУ сообщили "Схемам", что с момента назначения на должность Баканов не занимается бизнесом. В ведомстве заявили, что Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, и пообещали разобраться, почему в испанских реестрах это не отражено.

В декларации, которую руководитель спецслужбы подал 30 мая, компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada не упомянута

"В соответствии с антикоррупционным законодательством Украины должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Если нарушение подтвердится, НАПК должно будет составить и направить в суд протокол, который будет решать, виновен ли Баканов", – отметили в Центре противодействия коррупции. 

Юрист организации Андрей Савин объяснил, что с точки зрения законодательства нарушением является сам факт нахождения на должности в коммерческой фирме.

"В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом", – сказал он.

В октябре 2016 года СБУ заявила о невозможности предоставить е-декларации своего руководства широкой общественности. В ведомстве отметили, что такие декларации могут быть доступны только сотрудникам НАПК. Тогдашний глава СБУ Василий Грицак подчеркивал, что для сотрудников ведомства предусмотрен особый порядок подачи деклараций.

В апреле 2020 года НАПК внесло Баканову предписание об отмене акта, который устанавливал для руководства СБУ отличные от других работников спецслужбы правила представления деклараций. Теперь оно обязано отчитываться о доходах в общем порядке. 

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. На пресс-конференции 20 мая 2020 года Зеленский заявил, что такого честного главы СБУ, как Баканов, еще никогда не было.

Теги: СБУ, коррупция, декларация, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Иван Баканов
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