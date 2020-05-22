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"Схемы": Баканов, вопреки закону, занимает руководящую должность в испанской фирме. Видео

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, выяснили журналисты программы "Схемы", которая выходит на "Радіо Свобода" и телеканале "UA:Перший". Это является нарушением антикоррупционного законодательства, поскольку государственные служащие не могут входить в руководящие органы частных структур. Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada ("Новая зеленая земля") зарегистрирована в провинции Жирона, она специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью, уставный капитал фирмы – 3000 евро. Ведет ли компания какую-то деятельность – журналистам выяснить не удалось, поскольку она не подает годовых отчетов. Баканов с 2015 года занимает в компании должность administrador único, то есть единоличный администратор (об этом свидетельствует выписка из реестра юридических лиц Испании). Из-за проблем с отчетами фирма попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании, в прошлом году у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер. Баканов отказался от интервью, а пресс-служба СБУ сообщила, что с момента назначения на должность Баканов не занимается бизнесом. В ведомстве заявили, что Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada официально приостановила свою деятельность в 2019 году, и пообещали разобраться, почему в испанских реестрах это не отражено.

 
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Баканов отказался дать интервью журналистам
Баканов отказался дать интервью журналистам
Фото: ssu.gov.ua

1 июня завершится процесс подачи деклараций чиновниками за 2019 год. Согласно обновленному осенью 2019 года законодательству руководство СБУ тоже должно публично отчитываться о своем имуществе.

"Должность administrador único, которую занимает Иван Баканов, – это должность единоличного управляющего, он принимает все решения, на нем лежат все права и обязанности относительно деятельности компании. Но закон Украины "О предотвращении коррупции" прямо запрещает госслужащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли". Нарушение должно документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд. И как теперь поступить Баканову? Задекларировать запрещенное законом совместительство? Или скрыть этот факт в декларации?" – написала в Facebook редактор и ведущая "Схем" Наталья Седлецкая. 

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. Баканов окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и Академию труда и социальных отношений и туризма, до 2019 года у него не было опыта работы на государственной службе. 

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что такого честного главы СБУ, как Баканов, еще никогда не было. "Может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то Баканову и не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал: такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", – сказал глава государства. 

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Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: СБУ, Испания, бизнес, Владимир Зеленский, Иван Баканов
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