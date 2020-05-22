"Схемы": Баканов, вопреки закону, занимает руководящую должность в испанской фирме. Видео

1 июня завершится процесс подачи деклараций чиновниками за 2019 год. Согласно обновленному осенью 2019 года законодательству руководство СБУ тоже должно публично отчитываться о своем имуществе.

"Должность administrador único, которую занимает Иван Баканов, – это должность единоличного управляющего, он принимает все решения, на нем лежат все права и обязанности относительно деятельности компании. Но закон Украины "О предотвращении коррупции" прямо запрещает госслужащим "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли". Нарушение должно документально подтвердить НАПК, составить админпротокол и направить его в суд. И как теперь поступить Баканову? Задекларировать запрещенное законом совместительство? Или скрыть этот факт в декларации?" – написала в Facebook редактор и ведущая "Схем" Наталья Седлецкая.

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал нынешний президент Владимир Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. Баканов окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и Академию труда и социальных отношений и туризма, до 2019 года у него не было опыта работы на государственной службе.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что такого честного главы СБУ, как Баканов, еще никогда не было. "Может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то Баканову и не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал: такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", – сказал глава государства.