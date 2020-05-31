Баканов не указал в декларации фирму в Испании, о которой сообщали "Схемы"

21 мая программа "Схемы" обнародовала выписку из реестра юридических лиц Испании, согласно которой председатель СБУ Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. В декларации, которую руководитель спецслужбы подал 30 мая, эта компания не отражена.

С 2020 года Баканов и другие руководители СБУ обязаны подавать декларации в общем порядке Фото: ssu.gov.ua

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов не задекларировал испанскую фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой он, судя по выписке из реестра юридических лиц Испании, занимает руководящую должность. Об этом 30 мая сообщила программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

21 мая "Схемы" сообщили, что Баканов является единоличным администратором частной компании, что запрещено законом Украины "О предотвращении коррупции". Кроме того, руководители СБУ должны публично отчитываться о своем имуществе.

30 мая Баканов подал декларацию, которая размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в ней нет.

"Такое нарушение является среди прочего основанием для того, чтобы НАПК начало проверку этой декларации; впрочем, по новым правилам ее и так обязательно проверять в первую очередь. Отдельно НАПК должно проверить Баканова не предмет того, что он занимает две должности одновременно", – сказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

В декларации об имуществе и доходах за 2019 год Баканов указал два автомобиля: Volkswagen Passat 2010 года выпуска и Volkswagen Touareg 2012 года, зарегистрированные на его жену. Также в декларации – две квартиры в Киеве (одна зарегистрирована на него, другая – на жену), доля еще в одной квартире в Кривом Роге и четыре земельных участка в Ходосовке Киевской области (один из них записан на супругу, другие – на самого главу СБУ).

Также в декларации указано, что Баканов имеет почти $170 тыс. наличными, при этом почти не имеет сбережений на банковских счетах.

Также руководитель СБУ указал, что у его жены Оксаны Лазаренко украинское гражданство. В июне 2019 года он говорил, что его супруга – гражданка России, которая более 20 лет живет и работает в Украине.

В октябре 2016 года СБУ заявила о невозможности предоставить е-декларации своего руководства широкой общественности. В ведомстве отметили, что такие декларации могут быть доступны только сотрудникам НАПК. Тогдашний глава СБУ Василий Грицак подчеркивал, что для сотрудников ведомства предусмотрен особый порядок подачи деклараций.

В апреле 2020 года НАПК внесло Баканову предписание об отмене акта, который устанавливал для руководства СБУ отличные от других работников спецслужбы правила представления деклараций.