СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину почти 10 тысячам иностранцев

9838 иностранных граждан не смогли пересечь границы Украины с 2014 года, об этом сообщили в Службе безопасности Украины, отвечая на запрос "Радіо Свобода".

Решение о запрете въезда на территорию Украины могут принимать СБУ, пограничная и миграционная службы Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ с 2014 года запретила въезд в Украину 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году – 573 лицам, сообщили в ведомстве "Радіо Свобода". Решения о запрете на въезд в Украину иностранным гражданам принимались в интересах национальной безопасности.

Гражданами каких стран были указанные лица, не уточнили.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете на въезд в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", – отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины могут принимать также пограничная и миграционная службы.