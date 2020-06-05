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Нардеп Литвиненко призвал рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса

Рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса поможет придать динамику переговорам в минском и нормандском форматах, считает народный депутат от фракции “Слуга народа” Сергей Литвиненко.

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Сергей Литвиненко: Уже даже представители так называемых самопровозглашенных "ЛДНР&rdquo; направили в трехстороннюю контактную группу свой вариант законопроекта об особом статусе
Сергей Литвиненко: Уже даже представители так называемых самопровозглашенных "ЛДНР” направили в трехстороннюю контактную группу свой вариант законопроекта об особом статусе
Фото: unn.com.ua

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику минскому процессу, заявил 5 июня на брифинге в парламенте нардеп, член фракции “Слуга народа” Сергей Литвиненко. Трансляцию вел телеканал "Рада".

“Еще в декабре, в Париже, президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“, существует как временный, но сколько может длиться это временное? Мы уже трижды продлевали его действие. Уже даже представители так называемых самопровозглашенных "ЛДНР” направили в трехстороннюю контактную группу свой вариант законопроекта об особом статусе", – подчеркнул он.

Политик призвал разработать и подать на рассмотрение парламента такой законопроект как можно скорее.

“А мы, украинские политики, дальше продления сроков никак не можем сдвинуться с места. Неужели мы не можем сделать этот свой вариант закона, которым мы ускорим наступление мира. Теперь мы с коллегами активно боремся за это дело, потому что хотим придать динамику этому почти мертвому процессу и сделать минский процесс и переговоры в нормандском формате действенными. Хватит пустых разговоров”, – сказал Литвиненко.

ВИДЕО
Видео: RadaTVchannel / YouTube

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2020 года

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Парламент намерен разработать новый закон об особом статусе Донбасса в рамках реализации "формулы Штайнмайера", документ будет готовиться вместе с общественностью, заявлял спикер парламента Дмитрий Разумков. 

Теги: Верховная Рада, особый статус Донбасса, законодательство, Владимир Зеленский, война на Донбассе, ЛДНР, Слуга народа, Сергей Литвиненко
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