Асеев заявил, что ему предлагали стать представителем ОРДЛО на переговорах в Минске

По словам донецкого журналиста, экс-узника боевиков Станислава Асеева, он отказался от предложения представлять ОРДЛО в трехсторонней контактной группе в Минске.

Донецкий журналист, бывший узник боевиков Донбасса Станислав Асеев сообщил 9 июня в Facebook, что ему поступало предложение принять участие в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске как представителю оккупированных районов.

"Как известно, с нашей стороны ТКГ пополнили Денис Казанский и Сергей Гармаш. Обоих знаю достаточно долгое время: люди, в репутации которых нет никаких сомнений. Относительно лично меня: да, мне поступало такое же предложение от господина [вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея] Резникова приобщиться к этому процессу в Минске", – написал он.

По словам журналиста, он отказался, потому что не считает для себя возможным "принимать в этом участие именно в таком формате".

"Причины такого решения мы достаточно подробно и долго обсуждали с вице-премьером, но разговор был конфиденциальным, поэтому позволю себе ограничиться уже сказанным", – отметил Асеев.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На заседании ТКГ в Минске Донбасс представляют Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город. Луганскую область представляет юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.