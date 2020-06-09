Офис президента: Впервые к диалогу на площадке ТКГ привлечены представители временно оккупированных территорий Донбасса

Четверо переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сегодня начинают работу в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбасса, заявили в Офисе президента.

В ОП отметили, что такое происходит впервые за пять лет Фото: Офіс Президента України / Facebook

В Офисе президента Украины заявили, что сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, где участие впервые принимают представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Впервые за более чем пять лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины. Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве", – отметили в пресс-службе.

В ОП напомнили, что на заседании Донбасс представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город.

Луганскую область представляет юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.