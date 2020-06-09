Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис президента: Впервые к диалогу на площадке ТКГ привлечены представители временно оккупированных территорий Донбасса

Четверо переселенцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сегодня начинают работу в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбасса, заявили в Офисе президента.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОП отметили, что такое происходит впервые за пять лет
В ОП отметили, что такое происходит впервые за пять лет
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В Офисе президента Украины заявили, что сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, где участие впервые принимают представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Впервые за более чем пять лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины. Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11–12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве", – отметили в пресс-службе.

В ОП напомнили, что на заседании Донбасс представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город.

Луганскую область представляет юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР". 

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками. 

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.

Теги: Донбасс, Денис Казанский, Сергей Гармаш, минские переговоры, война на Донбассе, ОРДЛО, заседание, Константин Либстер, Вадим Горан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS