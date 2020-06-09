Романенко рассказал, кто будет представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы на переговорах в Минске

Руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер, а также журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский будут представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске, сообщил журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, кто будет представлять ОРДЛО от Украины на заседании политгруппы в трехсторонней контактной группе в Минске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Источники в Министерстве иностранных дел Украины сказали мне, что Луганскую область будут представлять руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер. Донецкую область будут представлять известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Луганчан я не знаю, а вот руководитель проекта "Остров" Сергей Гармаш и блогер Денис Казанский – это достойные люди, я их лично знаю", – написал Романенко.

Он напомнил, что оба донецких журналиста приехали в Киев с началом войны на Донбассе, они "очень хорошо разбираются в ситуации в регионе".

"Так что, отталкиваясь от донецких назначений, можно сказать, что это хороший выбор и нетривиальный ход", – добавил Романенко.

Гармаш в Facebook уже подтвердил слова коллеги.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО... Сразу поясняю: это не злосчастный консультативный совет! Ни в каком виде! Это вместо него. Это дословное и формальное выполнение минского комплекса мер... Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", – написал Гармаш.

Подтвердил эту информацию и Казанский.

"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций "ЛДНР", а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала Минские соглашения", – сообщил блогер на своей странице в Facebook.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет.