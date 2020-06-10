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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики обстреляли позиции Объединенных сил рекордные для июня 16 раз за сутки

Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий, отметили в штабе операции Объединенных сил.

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После 17.00 позиции ООС обстреливались восемь раз
После 17.00 позиции ООС обстреливались восемь раз
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

9 июня на Донбассе боевики 16 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом утром 10 июня проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. (...) Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность. (...) По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили", – рассказали в штабе ООС.

За семь часов среды, 10 июня, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в составе Объединенных сил потерь не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/873883393104278

Согласно сводке штаба ООС на 17.00 вторника, боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции ВСУ.

Также вчера в районе Авдеевки во время движения подорвалась одна из машин, следующих в колонне военных автомобилей, 10 военнослужащих Национальной гвардии получили минно-взрывные травмы.

16 обстрелов за сутки – рекорд для июня 2020 года. До этого боевики проявляли высокую активность 4 июня, когда было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, разведка, боевики, рекорд, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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