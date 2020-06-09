Бутусов о подрыве в Авдеевке бронеавтомобиля Нацгвардии: Не случайный наезд, а целенаправленная диверсия

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что автомобиль с украинскими военными в районе Авдеевки Донецкой области взорвала диверсионная группа боевиков, им могли помогать местные жители.

Подрыв автомобиля украинских военных 9 июня в районе Авдеевки Донецкой области не случаен. Такое мнение в Facebook выразил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину, а целенаправленная диверсия. Это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, и гражданские, и волонтеры. И днем, и ночью. Взрыв произошел на самой окраине – место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов", – написал он.

Журналист считает, что "диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее".

"Не исключено, что могли быть причастны и местные жители. Не исключено, что противник мог вести и целенаправленную охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот", – отметил Бутусов.

Он назвал произошедшее "очень тревожным сигналом".

"Противник на этом маршруте мог устроить засаду, и если бы подорвалась небронированная машина, последствия такого сильного взрыва были бы смертельными", – объяснил Бутусов.

Взрыв произошел около 9.30 во время движения колонны военных автомобилей в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода. Подорвалась последняя машина в колонне. 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Пострадавший автомобиль принадлежит силам Национальной гвардии, которые привлекаются к проведению операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.