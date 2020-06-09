Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов о подрыве в Авдеевке бронеавтомобиля Нацгвардии: Не случайный наезд, а целенаправленная диверсия

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов считает, что автомобиль с украинскими военными в районе Авдеевки Донецкой области взорвала диверсионная группа боевиков, им могли помогать местные жители.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв произошел утром 9 июня
Взрыв произошел утром 9 июня
Фото: Прокуратура Донецької області / Facebook

Подрыв автомобиля украинских военных 9 июня в районе Авдеевки Донецкой области не случаен. Такое мнение в Facebook выразил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Можно утверждать, что это не случайный наезд на свою старую мину, а целенаправленная диверсия. Это одна из самых часто используемых дорог, ведущих в Авдеевку, недалеко от передовой, этим проселком ездят очень многие, и военные, и гражданские, и волонтеры. И днем, и ночью. Взрыв произошел на самой окраине – место взрыва видно с верхних этажей ближайших домов", – написал он.

Журналист считает, что "диверсионная группа российских наемников проникла в предместье Авдеевки в этом районе и установила мину прямо в колее".

"Не исключено, что могли быть причастны и местные жители. Не исключено, что противник мог вести и целенаправленную охоту за нашими бойцами, поскольку подразделение, которое было атаковано, доставляет противнику немало хлопот", – отметил Бутусов.

Он назвал произошедшее "очень тревожным сигналом".

"Противник на этом маршруте мог устроить засаду, и если бы подорвалась небронированная машина, последствия такого сильного взрыва были бы смертельными", – объяснил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4142112559162342

Взрыв произошел около 9.30 во время движения колонны военных автомобилей в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода. Подорвалась последняя машина в колонне. 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Пострадавший автомобиль принадлежит силам Национальной гвардии, которые привлекаются к проведению операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: взрыв, Донецкая область, Юрий Бутусов, боевики, Авдеевка, диверсия, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS