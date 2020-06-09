В районе Авдеевки боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Украинский военнослужащий, который 9 июня пострадал в Донецкой области вследствие обстрела боевиков, получил пулевое ранение, отметили в штабе операции Объединенных сил.

В районе Авдеевки Донецкой области боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом вечером 9 июня проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Авдеевки. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военные "применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор".

"Потери противника уточняются", – рассказали в пресс-центре.

Согласно сводке штаба ООС на 17.00, боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции ВСУ.

Также сегодня в районе Авдеевки во время движения подорвалась одна из машин, следующих в колонне военных автомобилей, 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.