Актер Ефремов устроил смертельное ДТП, в ТКГ по Донбассу вошли четыре представителя ОРДЛО. Главное за день

Актер Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом

Вечером 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию: он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм скончался в больнице.

В отношении актера открыли уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.

Таганский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ефремова под домашний арест на два месяца – до 9 августа.

На минских переговорах появились представители ОРДЛО

На сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы в Минске впервые принимают участие представители оккупированных территорий Донбасса. ОРДО представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город; ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от ОРЛО заявлен врач Константин Либстер.

Среди людей, которые рассматривались в качестве кандидата в ТКГ от ОРДЛО, – бывший узник боевиков Станислав Асеев.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что провел собеседования уже с 60 людьми, которые могут представлять ОРДЛО на минской переговорной площадке.

На Донбассе украинские военные подорвались на мине

Сегодня утром в районе Авдеевки Донецкой области во время движения подорвалась одна из военных машин, следующих в колонне, 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Вечером близ Авдеевки в результате обстрелов боевиками ранение получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Коронавирус

По состоянию на вечер коронавирусом в мире зарегистрировано, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, почти 7,2 млн случаев коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали 408,8 тыс. человек, выздоровело 3,34 млн человек.

В Украине на утро сегодняшнего дня коронавирус подтвердили у 27 856 граждан, из них 810 скончались, а 12 412 вылечились.

Требованиям Минздрава Украины для ослабления карантина не отвечают семь областей и Киев. Самый высокий показатель заболеваемости – в Ровенской и Черновицкой областях.

Зеленский внес законопроект о референдуме

Президент Украины Владимира Зеленского внес в Верховную Раду и обозначил как неотложный законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Документ предполагает, в частности, возможность электронного голосования для граждан, которые находятся и внутри страны, и за ее пределами.

По делу о крушении самолета МАУ в Иране есть задержанные

В деле о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана в январе в Иране были задержаны шестеро подозреваемых, трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.

Российские версии причин крушения рейса MH17 суд в Нидерландах отбросил

В Нидерландах на суде по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года сторона обвинения проинформировала, что отбросила различные теории, которые поддерживали российские СМИ и официальные представители России.