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Российского актера Ефремова увезли на допрос по делу о ДТП

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП, в котором погиб один человек, находится под подпиской о невыезде.

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Ефремова увезли на допрос в связи с аварией, произошедшей вчера вечером
Ефремова увезли на допрос в связи с аварией, произошедшей вчера вечером
Скриншот: вДудь / YouTube

Российского актера Михаила Ефремова, который вчера вечером устроил ДТП в центре Москвы, увезли на допрос. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Как пишет агентство, вечером 9 июня актера вывели из подъезда его дома в Казарменном переулке, посадили в автомобиль и повезли на допрос.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

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В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время актер находится под подпиской о невыезде.

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, Михаил Ефремов
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