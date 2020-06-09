Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное

Вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек Фото: ЦОДД / Twitter

По данным московской полиции, ДТП с участием Ефремова произошло в 21.44 8 июня напротив дома №3 на Смоленской площади в центре российской столицы.

"Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель "Лады". Сотрудниками полиции водитель [иномарки] задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови", – сказано в сообщении.

Момент аварии был зафиксирован камерами наружного наблюдения. Запись опубликовал в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Водителя фургона доставили в НИИ имени Склифосовского. По данным ТАСС, у него диагностировали "открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы". Состояние пострадавшего мужчины оценивалось как тяжелое.

Сразу после аварии против Ефремова открыли уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Эта статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По данным СМИ, в крови актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Как пишет "Медуза", это примерно соответствует опьянению, если выпить бутылку водки.

Источник "Интерфакса" сказал, что количество алкоголя, обнаруженное в крови Ефремова – "это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению". По его словам, это состояние характеризуется нарушением рефлексов, времени реакции, основных моторных навыков и членораздельной речи.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Утром 9 июня стало известно, что пострадавший водитель – его звали Сергей Захаров – скончался. Собеседник "Интерфакса" заявил, что у мужчины из-за полученных травм начали отказывать жизненно важные органы, утром у него остановилось сердце, но медикам "восстановить сердечный ритм не удалось".

В связи с гибелью Захарова квалификацию уголовного дела ужесточили. Теперь расследование ведется по пункту "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает исключительно лишение свободы – на срок от пяти до 12 лет.

Адвокат актера Виталий Чернышев заверил, что Ефремов не отрицает причастности к аварии, но официально пока не признал свою вину. Адвокат пояснил "РИА Новости", что он может сделать это только во время допроса, который пока не состоялся "по ряду технических причин". Чернышев также заверил, что Ефремов намерен оказывать "посильную помощь" семье погибшего.

"Интерфакс" сообщал, что после медицинского освидетельствования и опроса вечером 8 июня Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения, пока неизвестно. Телеканал RT, ссылаясь на источник, утверждает, что актера отправят под домашний арест.

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