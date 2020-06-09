Шендерович: Мы, друзья и знакомые Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать семью погибшего

Российский писатель Виктор Шендерович сообщил, что у погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова жителя Рязани Сергея Захарова остались двое детей, жена и мама.

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович призвал друзей и знакомых актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в Москве, помочь финансово семье погибшего по вине актера мужчины.

На своей странице в Facebook писатель обнародовал фото погибшего.

"Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП. Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты... У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью", – написал Шендерович.

Он добавил, что в компании, где работал Захаров, пообещали связаться с его семьей и помочь с получением реквизитов.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. В ближайшее время его вызовут на допрос.