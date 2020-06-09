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Ефремова после ДТП со смертельным исходом отпустили под подписку о невыезде

Уголовное дело в отношении российского актера Михаила Ефремова после смерти пострадавшего может быть переквалифицировано на более тяжкую часть 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

 
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Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы
Ефремов 8 июня устроил ДТП в центре Москвы
Фото: sovremennik.ru

Российского актера Михаила Ефремова, который вечером 8 июня в центре Москвы совершил ДТП со смертельным исходом, выпустили под подписку о невыезде и о надлежащем поведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, уголовное дело в отношении актера может быть переквалифицировано на более тяжкую часть 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" после смерти пострадавшего.

Эта часть предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

ВИДЕО
Видео: Москва 24 / YouTube

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине, он серьезно пострадал. По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет.

Вскоре пострадавший водитель автофургона умер в больнице.

Теги: Россия, ДТП, Москва, Михаил Ефремов, правоохранители, уголовное дело, погибшие, автомобиль
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