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09 июня, 2020
 
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"Больно отзывается". Сын Ефремова высказался о смертельном ДТП с пьяным отцом. Аудио

Сын российского актера Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, говоря о смертельном ДТП, спровоцированном выездом его пьяного отца на встречную полосу, сказал, что находится на эмоциях и не может давать конкретных комментариев.

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Никита Ефремов: Это очень большая трагедия
Никита Ефремов: Это очень большая трагедия
Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний сын российского актера Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов прокомментировал смертельное ДТП с пьяным отцом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал аудиозапись голоса Ефремова-младшего.

"Это очень большая трагедия. На данный момент я сам нахожусь на эмоциях, не думаю, что грамотно сейчас комментировать. Мне эта вся ситуация больно отзывается", – сказал он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. В ближайшее время его вызовут на допрос.

Теги: Россия, ДТП, смерть, Михаил Ефремов, актер, трагедия, Никита Ефремов
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