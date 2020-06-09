Коллега Михаила Ефремова о смертельном ДТП: Он готов к реальному сроку

Никто не собирается "отмазывать" российского актера Михаила Ефремова, совершившего пьяное ДТП со смертельным исходом вечером 8 июня в центре Москвы. Такое мнение высказал его коллега, актер Иван Стебунов.

Российский актер Михаил Ефремов осознает свою вину в совершении смертельного ДТП и готов ответить перед законом. Об этом в комментарии российскому изданию "Комсомольская правда" сообщил его коллега Иван Стебунов.

По словам актера, он не был в машине с Ефремовым, о чем раньше писали СМИ, а приехал на место происшествия после ДТП, чтобы помочь коллеге.

"Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", – отметил Стебунов.

Он подчеркнул, что "отмазывать" Ефремова никто не собирается.

"Он ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку", – добавил Стебунов.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него были открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. После смерти пострадавшего статью переквалифицировали на более тяжкую, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. В ближайшее время его вызовут на допрос.