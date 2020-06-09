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Уголовное дело против Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

8 июня российский актер Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада", водитель которого умер в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов был пьян.

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56-летнего Ефремова выпустили под подписку о невыезде
56-летнего Ефремова выпустили под подписку о невыезде
Скриншот: вДудь / YouTube

Уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. 

В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове. Эту же информацию "Интерфаксу" подтвердил начальник пресс-службы московского главка полиции Владимир Васенин.  

Дело было переквалифицировано после смерти второго участника ДТП. Теперь Ефремову вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовно кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и при этом совершенное лицом в состоянии опьянения). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него был открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. 

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. По данным ТАСС, следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. В ближайшее время его вызовут на допрос. 

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт". 

Теги: Россия, ДТП, авария, алкоголь, Михаил Ефремов, актер
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