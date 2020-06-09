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09 июня, 2020
 
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"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова считает странным, что пассажиры, которые ехали в машине с ее отцом, позволили ему сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Анна Мария Ефремова: Я не одобряю поступок отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине
Анна Мария Ефремова: Я не одобряю поступок отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине
Фото: amefremova / Instagram

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова осуждает поведение отца, который 8 июня сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершил аварию, в результате которой погиб человек. Об этом она написала на своей странице в Instagram в разделе историй. 

"Я не одобряю поступок отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине. Очень странно, что отцу позволили сесть за руль. Отвечать за это стоит по закону, хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили", – написала Ефремова. 

Скриншот: Instagram / amefremova
Скриншот: amefremova / Instagram

При этом Ефремова тезисно описала свое отношение к случившемуся. 

"Нех...й ездить пьяным за рулем", – подчеркнула она.

На момент публикации постов в разделе "Истории" водитель фургона, в который въехала машина Ефремова, был еще жив.  

Скриншот: amefremova / Instagram
Скриншот: amefremova / Instagram

После того, как стало известно о смерти Захарова, дочь актера на своей странице в Twitter призвала фолловеров не садиться пьяными за руль. 

ока у меня ваше внимание, напоминаю, что сексизм – это плохо; расизм – это плохо; трансгендерные люди важны; не садитесь пьяными за руль", – написала она. 

По словам Ефремовой, за ночь на ее страницу в Twitter подписалось более тысячи человек.  

ора выпускать книгу "Как стать тысячником в Twitter за одну ночь, ничего не делая", – заявила она. 

Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада" на Смоленской площади в Москве.

По данным Telegram-канала Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине. По данным источников ТАСС, пострадавший Сергей Захаров 1963 года рождения поступил в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. У него был открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы. 9 июня он скончался в больнице.

По информации свидетелей ДТП, с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Вначале правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на семь лет. 

По данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения

Сперва 56-летнего актера выпустили под подписку о невыезде. Позже уголовное дело в отношении водителя автомобиля Jeep Grand Cherokee, который 8 июня стал участником ДТП в Москве со смертельным исходом, переквалифицировали на более тяжкую статью, сообщило 9 мая главное управление МВД России по Москве. В сообщении не указана фамилия водителя, но обстоятельства ДТП указывают, что речь идет об актере Михаиле Ефремове

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова. Известен чтением сатирических стихов в рамках проекта "Гражданин поэт". 

Теги: Россия, ДТП, смерть, Москва, авария, алкоголь, Михаил Ефремов
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