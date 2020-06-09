"Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г...вном". Соцсети обсуждают ДТП с участием актера Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов накануне спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Пользователи соцсетей активно комментируют это происшествие.

Российский актер, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице. В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это происшествие. "ГОРДОН" публикует подборку комментариев.

"Это очень большая трагедия. На данный момент я сам нахожусь на эмоциях, не думаю, что грамотно сейчас комментировать. Мне эта вся ситуация больно отзывается", – заявил 32-летний сын Ефремова, актер Никита Ефремов.

"Прекрасный артист и друг Украины Михаил Ефремов по пьяни устроил серьезную аварию в Москве. Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г...вном. Ну и наши на медвечуковских уже подтягиваются. Никакой морали. Просто не садитесь за руль пьяными!" – написал замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] "Гражданин поэт" и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить ее", – отметила российская телеведущая и журналист Ксения Собчак.

"Одним жалко погибшего и его невольного убийцу Ефремова, другим очень хорошо, ведь появилась сладкая возможность выступить с нравоучением", – считает российский писатель, публицист Виктор Шендерович.

Также Шендерович опубликовал фото погибшего. "Это Сергей Захаров, погибший во вчерашнем ДТП. Он жил в Рязани. В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты... У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью", – написал он.

"Знаю точно, что Миша все бы отдал, чтобы промотать эту пленку назад и переснять этот дубль. Чтобы был другой финал. Но другого уже не будет. Придется жить с этим. И справляться с ним", – поделилась мнением журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

"И самого Ефремова жалко, и пострадавшего в ДТП тоже, конечно... Дорога ошибок не прощает. Увы", – подчеркнул основатель и главный редактор газеты "Факты и комментарии" Александр Швец.

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной", – отметила российская певица Любовь Успенская.





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