"Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г...вном". Соцсети обсуждают ДТП с участием актера Ефремова

Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову,я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека.Поступку Миши Ефремова нет оправдания,и я думаю,что он сам сеи * час сидит над обломками своеи * жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе , которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя(листаи * те карусель), а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это ,повторюсь,не значит ,что надо оправдывать его-поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью ,то совладать с тем ,чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит ,что базовая потребность этих людеи * - ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральныи * обком» то защищаешь Мишу ,так как он «наш», ,а если бы на его месте был чиновник Единои * России ,то вонь в феи * сбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двои * ные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флои * да,тут осужу Ефремова,или наоборот : тут поддержу Ефремова ,но завтра если единоросс пьяныи * кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь «кровавыи * режим» .Все это «веретено» это и есть двои * ные стандарты и лицемерие,потому что главное в этом : «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу.