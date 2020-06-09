В законопроекте Зеленского о народовластии предусмотрено электронное голосование

В законопроекте о народовластии, который подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, указано, что неподписание членами участковой спецкомиссии протокола о результатах электронного голосования не несет правовых последствий.

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум. Документ №3612 внесен главой государства 9 июня и обозначен как неотложный.

В законопроекте говорится, что для организации и проведения электронного голосования создается специальный участок, который охватит интернет-голосование как на территории Украины, так и за пределами страны.

"Участковая комиссия по электронному голосованию на всеукраинском референдуме... имеет право не начинать, приостанавливать или завершать электронное голосование в случае, если невозможно обеспечить безопасность или работоспособность системы электронного голосования так, чтобы электронное голосование можно было провести в соответствии с требованиями законодательства", – сказано в документе.

Обратиться с заявлением об участии в референдуме в электронном формате украинцы, согласно законопроекту Зеленского, могут не позднее чем за пять дней до дня голосования. Заявление должно иметь электронную подпись.

"Неподписание или отказ от подписания протокола отдельными членами участковой комиссии по электронному голосованию не имеет правовых последствий для действительности протокола", – следует из документа.

В пояснительной записке к законодательной инициативе отмечается, что возможность электронного голосования является "ключевой новацией законопроекта, выделяющей его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде".

"Этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств... Самое сложное здесь – технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств", – указал автор записки.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов "о подлинном народовластии", которое обещал установить Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят "семь – восемь законопроектов". В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.