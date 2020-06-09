Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Московский суд избрал меру пресечения Михаилу Ефремову

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, будет находиться под домашним арестом до 9 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефремов говорил, что согласен на предложенную прокуратурой меру пресечения
Ефремов говорил, что согласен на предложенную прокуратурой меру пресечения
Скриншот: вДудь / YouTube

Таганский районный суд Москвы на заседании 9 июня избрал меру пресечения актеру, заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, который накануне совершил ДТП в центре российской столицы.

Как сообщает ТАСС, судья Альбина Тимакова удовлетворила ходатайство следствия и отправила Ефремова под домашний арест на два месяца – до 9 августа.

Ефремов в ходе заседания говорил, что согласен с предложенной прокурором мерой пресечения.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Читайте также: Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, Михаил Ефремов, уголовное дело, домашний арест
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS