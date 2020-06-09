Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест

Российский актер Михаил Ефремов признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб один человек.

Ефремова доставили в суд для избрания меры пресечения Скриншот: вДудь / YouTube

Следствие просит отправить российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне ДТП в центре Москвы, под домашний арест. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

По данным агентства, артиста уже доставили в здание суда для избрания меры пресечения.

Как пишет ТАСС, Ефремова доставили в суд в наручниках, но в зале судебного заседания конвоиры сняли их.

На вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении ДТП, актер утвердительно кивнул.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

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В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

После медицинского освидетельствования актера отпустили под подписку о невыезде. Сегодня вечером его увезли на допрос, после которого артист был задержан.