В крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков – СМИ

В анализах заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП, в котором погиб один человек, нашли следы кокаина и каннабиноидов, сообщается на странице Telegram-канала "112".

В крови и моче актера Михаила Ефремова, который вчера вечером устроил ДТП в центре Москвы, обнаружили наркотики. Об этом 9 июня сообщается на странице Telegram-канала "112".

Отмечается, что в анализах нашли следы кокаина и каннабиноидов. Следователь выписал постановление на обыск в квартире артиста.

Информацию об обнаружении наркотиков в крови актера подтвердило издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

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В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время актер находится под подпиской о невыезде.