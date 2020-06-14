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ВОЙНА В УКРАИНЕ

КПВВ "Станица Луганская" частично возобновил свою работу, блокпост "Марьинка" по-прежнему блокируют боевики – штаб ООС

13 июня в контрольном пункте въезда/выезда "Станица Луганская" линию разграничения пересекло 120 человек, КПВВ "Марьинка" в Донецкой области пока открыт в одностороннем порядке – боевики людей не пропускают, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Работа КПВВ была частично разблокирована 10 июня
Работа КПВВ была частично разблокирована 10 июня
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На линии разграничения на Донбассе частично восстановлен пропуск лиц через контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская". Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

"13 июня была возобновлена работа пешего перехода в контрольном пункте въезда/выезда "Станица Луганская". С 7.00 до 13.00 осуществлялся пропуск людей с временно не подконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13.00 до 17.00 – в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан: 90 – на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 – в обратном направлении", – говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что 10 июня была частично восстановлена работа КПВВ "Марьинка" в Донецкой области для транспортных средств и "Станица Луганская" – для пешеходного перехода.

"Однако пересечение линии разграничения гражданскими лицами несколько дней подряд блокировали российские войска и их марионеточные администрации, чем обостряли и без того сложную гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Действия украинской стороны относительно восстановления движения через гуманитарные дорожные коридоры начали достигать своей цели. Российские вооруженные формирования были вынуждены частично разблокировать пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском", – отметили в штабе.

При этом блокпост в Марьинке по-прежнему блокируется боевиками.

"Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от вооруженных российских наемников. Захватчики продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам мирных жителей и не пропускают людей в обе стороны уже четвертые сутки подряд. Ярким примером циничного обращения с мирными жителями является то, что оккупанты уже более двух суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать в родительский дом. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", – добавили в штабе ООС. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/876413202851297

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе, сообщил привлеченный Украиной к работе трехсторонней контактной группы на минских переговорах журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, Станица Луганская, блокпост, война на Донбассе, КПВВ
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