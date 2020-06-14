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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе убит один украинский военный, ранены еще двое

13 июня представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В рядах ООС за сутки были потери
В рядах ООС за сутки были потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троицкого, Новозвановки, Пищевика, Екатериновки. "Противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций полсотни снарядов. Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

"Наши защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали подразделениям противника достойный отпор. По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования трижды обстреляли оборонительные укрепления военнослужащих ООС вблизи Луганского. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/876737642818853

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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