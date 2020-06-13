Чтобы увидеть победу Украины, мы должны и сегодня действовать жестко и решительно – экс-командир “Азова” Жорин

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что о сегодняшнем дне – дне освобождения Мариуполя – должна помнить вся Украина.

Жорин в составе спецподразделения МВД Украины "Азов" участвовал в операции по освобождению Мариуполя Фото: wikimedia.org

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин в видеообращении, опубликованном на Facebook, поздравил сослуживцев и жителей Мариуполя с шестой годовщиной освобождения города от пророссийских боевиков.

"В 2014 году я был на этой самой улице, но с оружием в руках и в составе штурмовой группы. Тогда мы вместе с другими подразделениями, благодаря нашим решительным и жестким действиям, разнесли врага и заставили его, как тех крыс, убегать и прятаться по углам. Но мы и там их находили", – отметил он.

По словам Жорина, "чтобы увидеть полную украинскую победу, мы должны и сегодня действовать уверенно, жестко и решительно".

Экс-командир "Азова" добавил, что о сегодняшнем дне "должна помнить вся Украина".

С середины апреля 2014 года горсовет Мариуполя был захвачен сепаратистами, а после 9 мая, когда террористы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль. 13 июня 2014 года украинские добровольческие батальоны провели штурм позиций боевиков и освободили Мариуполь.

Жорин командовал полком "Азов" с августа 2016-го по сентябрь 2017 годов. С января 2020 года возглавляет центральный штаб партии "Национальный корпус", которой руководит первый командир "Азова" Андрей Билецкий.